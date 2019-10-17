若成立真相調查委員會調查小英博士論文 立委問中研院長廖俊智是否願意擔任召集人 20:572019/10/17 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委陳學聖（圖）17日在立法院教育及文化委員會上再度質詢關於蔡英文總統博士論文的問題。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中研院長廖俊智（圖）。（劉宗龍攝） 國民黨立委陳學聖（左）詢問若籌組真相調查委員會來調查蔡英文總統的博士論文，中研院長廖俊智（右）是否願意擔任召集人。（劉宗龍攝） 國民黨立委陳學聖17日在立法院教育及文化委員會上再度質詢關於蔡英文總統博士論文的問題，他詢問若籌組真相調查委員會來調查蔡英文總統的博士論文，中研院長廖俊智是否願意擔任召集人，對此，廖俊智答詢表示，中研院是學術研究最高機關，並非是學術調查最高機關，做學術研究我們很在行，剩下的問題就請交給更高明的專家來解答。 (中時 ) #調查 #學術 #博士論文 #論文 #委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 南島回家特展大洋子民一家親 04:102019/10/13 《旺來報》 蔡論文竟有3大未曝光黑幕？網大驚：慘了！ 09:202019/10/13 政治 LSE「官方聲明」背書蔡學歷？網製圖秀貓膩 09:242019/10/13 政治 蔡博士真偽 九成校長拒表態 04:102019/10/15 話題觀察 蔡英文博士論文門爭議 羅智強用16字總結 15:552019/10/15 政治 口嫌體正直》陳明通坦承ECFA對我方有益 希望持續下去 16:312019/10/15 政治 大砍碳足跡 英委員會不惜對飛行常客開鍘 19:092019/10/15 國際 民進黨內亂 蘇嘉全一場午宴卡不分區立委提名 19:232019/10/16 政治 民進黨不分區提名委員會名單派系喬不攏流會 綠委這樣看 21:442019/10/16 政治 中執會遭蘇嘉全杯葛流會？蘇貞昌低調不談 12:432019/10/17 政治 政治熱門新聞 為了這個人 韓國瑜環島暫停銷假回高雄 - 政治 蔡英文2020選情 彭文正發驚人之語 - 政治 黃光芹明赴板檢控告韓國瑜妨害名譽 - 政治 國民黨開鍘李正皓、鄭佩芬 李反擊遭青年團回嗆 - 政治 國民黨考紀會一口氣開除2人黨籍 網：大快人心 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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