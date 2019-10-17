中研院長廖俊智（圖）。（劉宗龍攝）

國民黨立委陳學聖（左）詢問若籌組真相調查委員會來調查蔡英文總統的博士論文，中研院長廖俊智（右）是否願意擔任召集人。（劉宗龍攝）

國民黨立委陳學聖17日在立法院教育及文化委員會上再度質詢關於蔡英文總統博士論文的問題，他詢問若籌組真相調查委員會來調查蔡英文總統的博士論文，中研院長廖俊智是否願意擔任召集人，對此，廖俊智答詢表示，中研院是學術研究最高機關，並非是學術調查最高機關，做學術研究我們很在行，剩下的問題就請交給更高明的專家來解答。

(中時 )