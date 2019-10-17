王瞳和同劇演員馬俊麟，兩人爆出假戲真做，馬俊麟在記者會中除了認了不倫戀，更處處護航王瞳，對正宮梁敏婷似乎情已逝，不過為何不選擇離婚呢？對此眼科醫師黃宥嘉點出關鍵點就在於「錢」。

馬俊麟在記者會除了認了不倫戀，更坦言和老婆關係只剩下「溝通孩子的日常瑣事」，對於兩人會不會離婚，他則不願正面回應，根據《三立新聞網》報導，眼科醫師黃宥嘉在節目《新聞挖挖哇》，曾提到男人會清楚要靠顏值內涵去吸引人不可能，因此會轉為打拚事業，靠著多金的優勢去吸引女性，不過這種男性有個通病，就是離婚時不願意把錢都給對方，認為沒了情何必要讓對方好過。

眼科醫師黃宥嘉上節目談馬俊麟出軌一事。（影片／Youtube）

對於傳出梁敏婷開出離婚條件，就是馬俊麟得『淨身出戶』財產都歸她所有，因為談不攏才就此作罷，對此黃宥嘉也強調男人談離婚時，其實有個優勢，就是法院判扶養費時，平均金額只是1萬初，所以不需要到「淨身出戶」的程度，

(中時電子報)