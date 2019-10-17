黃捷臉書。

黃捷臉書。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨日開始他對高雄告假後的第一天行程，來到屏東、小琉球進行「土地傾聽之旅」；而來到小琉球與民眾互動時，高雄市副市長李四川突然現身，對鄉民表示「看他的面子，一定要讓韓當選。」

事後李四川表示，最近是母親的忌日，因而特別請了半天假來到小琉球；但對此，高雄市議員黃捷相當不滿，認為現在市長請假、副市長也請假，難不成高雄要鬧空城了嗎？

黃捷在臉書上表示，正當高雄市民還對於被韓市長放生感到氣憤時，赫然發現李四川副市長也在上班時間現身小琉球，為韓國瑜的競選行程站台；雖然李四川強調有請假，但黃捷認為這個問題根本不是「有沒有請假」這個點上。

「市長上任不到一年就放三個月韓假落跑，現在連副市長都跟著有樣學樣」，黃捷氣炸表示，高雄縣在完全被放空城，讓市政空轉，這樣無心是仗、荒腔走板的市長竟然「巴著位置不請辭」，毫無責任感可言！太厚臉皮了！

(中時電子報)