馬姓外送員10日深夜發生車禍不治，桃園40多位外送員發起「綁黃絲帶送愛心餐」活動。（賴佑維攝）

馬姓外送員10日深夜發生車禍不治，桃園40多位外送員發起「綁黃絲帶送愛心餐」活動。（賴佑維攝）

馬姓外送員10日深夜發生車禍不治，桃園40多位外送員自主發起「綁黃絲帶送愛心餐」活動，以馬姓外送員名義送210份愛心餐到八德殘障教養院永豐院區，院生也回贈手工皂回饋。

發起活動的外送員大偉說，馬姓外送員只上班2天，自己有看過，但是還不認識。希望藉由頭七，並以他的名義送餐。他也說，就算遠離朋友、家人，也可以透過外送餐，讓朋友感到關愛。若是關注弱勢團體，也可以和好友一起到育幼院、教養院、安養院關懷，並訂餐捐贈，讓愛心餐在台灣遍地開花。

大偉說，幾天前決定發起活動，透過外送員Line群組聯繫，沒想到一呼百應，17日有超過40名外送員參加。210份外送餐超過2萬多元，都是大家自掏腰包響應，也希望綁黃絲帶，緬懷馬姓同事。

馬姓外送員10日深夜發生車禍不治，桃園40多位外送員發起「綁黃絲帶送愛心餐」活動。（賴佑維攝）

此外八德警方也共襄盛舉，現場發送「外送人員安全守則」小卡，提醒外送員騎車不要搶快、遵守交通規則、專心騎車、路口減速。此外八德分局警備隊長許朝春帶著在大安派出所任職的女兒許喻庭，另外交通組警務員曾國鴻帶著任職在四維派出所的兒子曾偉誌到場。

(中時 )