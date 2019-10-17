中美貿易戰開打以來，工具機產業首當其衝，今年前九月出口衰退14.2％，行政院會今天拍板「工具機產業受中美貿戰影響之因應策略」，從資金融通、擴大訂單、固本轉型三大策略，協助工具機業者因應變局，其中擴大內需，將加速落實台商回台投資機械設備需求，及部會、國營事業、半公股機構設備採購，預估帶來226.69億元機械設備商機。

我國機械業產值連二年破兆元，其中出口最大宗就是工具機，去年工具機出口達到36億美元，受中美貿易戰衝擊，今年前九月出口計23.4億美元，減少14.2％，尤其出口至大陸市場衰退逾二成衝擊明顯，因此行政院決定優先協助工具機產業，工具機產業成為貿易戰火下第一個獲政府協助度過難關的產業。

行政院決定從資金融通、擴大訂單、固本轉型三大策略，協助工具機產業因應未來變局。資金融通部分，新的投資有智慧機械投資抵減優惠，國發基金有機器設備升級貸款，中小企業發展基金有專案貸款，盡力協助機械業者取得所需融資。至於舊的貸款，將由投資台灣事務所搭建平台、建立窗口，把產業公會和銀行公會連結起來，隨時溝通解決問題。

擴大訂單部分，台商回台投資可以帶來194億元需求，加上公部門未來汰舊換新設備計畫32億元，合計有226億元機械設備商機。另外，也要擴大邀請新南向國家、俄羅斯買主來台採購，到印度、非洲和東歐拓銷。及辦理台灣機械買主聯盟、廣設商務中心協助海外通路布建。

固本轉型部分，政府將投入資源，支持產業的職場再訓練、相關技術研發，及中長期的人才培訓基地，讓產業基礎更穩固，未來才能先蹲後跳。

(工商 )