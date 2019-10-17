桃園市楊梅警分局於16日下午接獲民眾報案，一名黃姓印尼籍外配，在楊梅火車站前身體不舒服需要協助。楊梅派出所甜心女警劉書宜獲報前往，發現黃女疑似恐慌症發作不斷抽搐，言語無法正常表達，立即請救護車到場將其載往怡仁醫院就診。

員警為連繫家屬到場，查詢戶役政系統，得知黃女來自澎湖縣，因返回印尼娘家探親一個月，患有身心宿疾恐慌症的她帶的處方箋最近恰好吃完，今早甫從桃園機場下飛機，黃女本因搭乘客運到台中轉客機返回澎湖，卻無故迷途在楊梅火車站前。

黃女先生的胞兄表示，黃女從印尼嫁來台灣20年，一家和樂，但黃女近年罹患恐慌症持續服藥控制，本該如期返國抵達桃機再轉乘客運到台中的黃女，無故迷途在楊梅，一整天都聯繫不到人，跨海失聯，家人急得如熱鍋上螞蟻，擔心她會發生意外，所幸在警方協助下安置並積極聯繫促成家人團聚，道謝連連大讚楊梅警方很有「溫度」，並說有機會一定要帶一家人從澎湖來楊梅觀光。

(中時 )