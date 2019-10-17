蔥價居高不下 農糧署估年底回穩 13:032019/10/17 中時 陳人齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 農糧署表示，蔥價近期可望回穩。（資料照，記者簡榮輝攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到8月颱風影響，近期蔥價居高不下，今天雖有回跌，但仍然相當昂貴，每公斤平均批發價仍然要190.7元，對此農糧署表示，隨著秋冬氣候來臨，今天起蔥價應會逐步回穩。 農糧署副署長蘇茂祥指出，今年8月受到多個颱風影響，造成部分地區青蔥泡水，因此價格才會飆漲，由於夏天青蔥生長期長，收穫速度慢，才會導致蔥價居高不下。 蘇茂祥分析，隨著現在天氣穩定，氣候轉涼，青蔥的生長期會開始縮短，預估價格近期內會開始回穩，一般民眾可望在年底就有便宜的青蔥可買。 (中時 ) #蔥價 #青蔥 #農糧署 #生長期 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 委內瑞拉鬆綁降通膨 04:092019/10/13 專題周報 中美貿易戰緩和 金價人氣減弱 鈀金價格提升 09:562019/10/15 財經 陸9月CPI年增3％ 高於預期 10:302019/10/15 兩岸 陸統計局：9月CPI同比上漲3.0％ 食品價格上漲11.2％ 12:332019/10/15 兩岸 脫膜花生混充脫殼進口 衝擊本產價格 18:102019/10/15 生活 非洲豬瘟發燒 歐洲豬肉價衝上6年高 18:152019/10/15 財經 路邊賣十顆裝山竹 客一問價格嚇呆 21:452019/10/15 日常 南韓豬瘟疫情蔓延 未來豬肉價格恐飆漲 22:092019/10/15 國際 高麗菜3顆50元 農糧署仍樂觀 04:102019/10/16 生活新聞 償債能力受質疑 WeWork公司債價格創新低 20:492019/10/16 財經 生活熱門新聞 還原一條線比基尼幕後真相 男友曝：她崩潰了 - 生活 經理失業老婆跑了 轉戰Ubereats與妻重逢...結局神展開萬人傻眼 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 又是士林夜市！這食物她點2份竟收600 網一看氣炸 - 生活 忍不住！晨跑金髮女脱裤直接来 画面曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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