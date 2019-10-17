受到8月颱風影響，近期蔥價居高不下，今天雖有回跌，但仍然相當昂貴，每公斤平均批發價仍然要190.7元，對此農糧署表示，隨著秋冬氣候來臨，今天起蔥價應會逐步回穩。

農糧署副署長蘇茂祥指出，今年8月受到多個颱風影響，造成部分地區青蔥泡水，因此價格才會飆漲，由於夏天青蔥生長期長，收穫速度慢，才會導致蔥價居高不下。

蘇茂祥分析，隨著現在天氣穩定，氣候轉涼，青蔥的生長期會開始縮短，預估價格近期內會開始回穩，一般民眾可望在年底就有便宜的青蔥可買。

(中時 )