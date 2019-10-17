川普上任後推出一系列稅改，也經常引起爭議說是為富人減稅，2018年，美國富有的億萬富翁有史以來第一次繳的稅率竟低於美國勞動階級。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）經濟學家賽斯（Emmanuel Saez）與祖克曼（Gabriel Zucman）指，調查發現，2018年，該國最富有的400個家庭所支付的平均有效稅率為23％，比美國下半部分家庭所支付的24.2％的稅率低了整整一個百分點。1980年，最富有的400人的有效稅率為47％。1960年，這一比率高達56％。相比之下，最低的50％支付的有效稅率隨時間變化不大。自1940年至1980年，美國「資本利得稅」平均稅率高於40%，僱傭階級的所得稅稅率平均則低於25%。

在2018年，資本利得稅稅率，史上首次低於薪資所得稅稅率，有錢老闆們不但賺得多，納稅額比例也相對少。這個關鍵就在2017年川普政府推出「2017年減稅與就業法案（Tax Cuts and Jobs Act of 2017）」，大幅削減營利事業所得稅、地價稅與房屋稅開始。

有專家認為這種作法若讓有錢資本家稅率越低，可以讓企業有更多錢照顧勞工，提供更優渥的薪資、更完善福利，僱傭階級得到照顧，其儲蓄率和投資率應該能夠上升，但賽斯和祖克曼並未看見這個模式的數據變化，反而觀察到降低資本利得稅率，並未達到照顧勞工的效果，反而讓富者越富；拜現行稅制所賜，收入底層90%族群損失的財富，最終落進收入頂層1%的資本家口袋中。

(中時電子報)