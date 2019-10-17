雲林國際農機展將登場，廠商把大型曳引機先進場。(許素惠攝)

雲林國際農機展將登場，各式各樣機具已先擺示。(許素惠攝)

雲林國際農機展周末開鑼！

雲林國際農業機械暨資材展19日在高鐵雲林站旁登場，今年共有英國、韓國及日本等國內外460多家優秀廠商駐展，高達1200餘攤位，小從割草機，大到數十噸的曳引機都有。

雲林縣長張麗善表示，農機展中廠商推出更新穎、更方便的機械設備，隨著各式新型農業機械的普及，除了可以幫助農事之外，更能減少人力支出與成本，才能吸引年輕一代投入台灣農業，進而讓台灣農業更科技化、環保化也安全化，台灣農業才能永續發展，去年農機展後續創造了至少15億的交易額，希望今年再創新高。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生指出，去年由於許多參展廠商釋出促銷及大幅度的優惠折扣，讓現場買氣十分旺盛，除了現場交易金額超過5億之外，會後所延伸的農機交易額更是超過10億元。而在公會及全體會員的努力之下，今年將所有廠商將釋出更優惠的價格，保證這場農機及資材界的「周年慶」名符其實，讓農友及買家買到手停不下來。

國際農業機械暨資材展10月19至21日在雲林虎尾高鐵特定區連續展出3天，雲林高鐵站及會場間有免費接駁專車。

雲林國際農機展將登場，訴求智慧、安全、永續、環保等。(許素惠攝)

(中時 )