就算少子化在怎麼在乎孩子，採取行動還是得保持理性！日前名嘴彭華幹受邀作客《小明星大跟班》的「現在老師不好當？！」企劃，身為家長的他，分享自己與老師互動的經驗，透露曾因在乎女兒的日常學業跟孩子的老師聯絡，然整起事件太荒謬，讓現場眾人看不下去，怒罵：「真是恐龍家長」。

彭華幹。(中時資料照片)

彭華幹在節目上透露，某次女兒忘了帶英文作業回家，當他發現時已經半夜2點，他立刻斥責了孩子，接著傳line告知老師此事，「老師竟然已讀，為什麼已讀已經不可考」，然這個結局無法滿足他，彭華幹接著竟然在深夜時分，直接打電話給老師。

彭華幹因為在意孩子的功課問題，深夜2點致電老師，電話接通後，他向老師承諾，隔天必定押著女兒到學校，在老師面前完成英文作業，這個舉動讓來賓甄莉不解，表示直接寫聯絡簿就好，何必把老師吵醒？沒想到彭華幹不覺得這樣有問題，還說他曾致電老師而對方沒接，因此撂話：「你知不知道現在少子化，教育部還能補助你們多少」，驕傲地說只要這樣做，老師態度就會放軟，一番言論引爆現場怒火，痛罵他根本恐龍家長，而且是「霸王龍型」。

彭華幹作客《小明星大跟班》

(中時電子報)