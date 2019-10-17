北市士林區蘇姓保母照顧3個月大陳姓男嬰，因為注意洗手檯內熱水高溫，燙傷男嬰左腳，經過1年半治療，男嬰左腳大拇指攣縮，走路有傾斜不穩情形。陳父認為男嬰遭熱水燙傷已達重傷害程度，希望法院從重量刑，而陳母當庭痛哭形容復健路程「內心每一天都在滴血」，希望法院判決蘇女須入監服刑，法院訂11月14日上午11時宣判。

去年4月14日晚上8點，25歲幼保科畢業的居家托育員蘇女，透過月子中心轉介照顧陳姓男嬰，去年4月14日晚上8點正要幫男嬰洗澡，將男嬰抱入洗手檯時，因疏於注意水龍頭高溫，將滾燙的熱水澆淋在男嬰右腿上，導致大面積起水泡，治療後鑑定有2、3度燙傷，佔體表面積13％，經家屬轉診馬偕、長庚、國泰、中國醫藥學院燒燙傷中心治療，仍有疤痕增生、攣縮的現象影響未來成長發育，檢察官認為有虐嬰的情事，依法提起公訴。

士林地院今上午開庭審理，陳父說，以前看到虐童的新聞都很無感，但自去年4月，自己孩子被燙傷以後，每分每秒都在思考，為何偷錄電影最高會被判刑5年，與傷害孩童的刑責相比，希望台灣的法律能夠保護小孩子，對於有意、無意傷害孩童的人都予以重判，讓負責照顧小孩的人有所警惕。

陳母陳述時更哽咽痛哭，自責當新手媽媽不懂得怎麼照顧小孩，聽信月子中心介紹，將小孩交給保母照顧，現在男嬰已經1歲9個月，能說簡單的字彙，看到自己穿著壓力衣，指著受傷的腳說「痛痛」，她強忍眼淚：「你會好起來的，不痛、不痛」，直到現在，兩人輪流請育嬰假，晚上睡2小時就要起身復健，希望能有些許的改善不要影響未來行走。

陳母敘述，他們心中每一天都在滴血，小小的孩子為何要承受腳上的傷痛，還有跟著他一輩子的疤痕，希望法院能予以重判，讓所有照顧小孩的人，都知道要保護小孩平安健康長大。

蘇女則辯稱，陳姓夫婦還打電話到她上一份工作，害她了工作「我知道做再多，都沒有辦法彌補家長心中的痛，我非常喜歡小孩的，沒必要拿自己的前途開玩笑，現只能努力工作、兼2份工作存錢，賠償她們，希望法官從輕量刑」。不過，陳母說只有在調解時有碰面，並沒有感覺蘇女有想要彌補過錯。

檢察官論告指出，蘇女並未取得保母執照，僅以幼保科畢業的學歷，且未向主管機關申請，並非合格保母，且男嬰左腳、右腳大拇指發育明顯不同，走路傾斜，已達機能嚴重減損的程度，建請法院依重傷害判刑。但辯護人則稱，觀看男嬰現在行走的畫面，符合同年齡學步狀況，未達重傷程度。

(中時 )