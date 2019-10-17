具荷拉先前曬出與雪莉過去照片悼念。（圖／翻攝自koohara__ IG）

25歲韓國女星雪莉本月14日在家中被發現輕生身亡，今(17日)家人為她舉行非公開喪禮，據知昔日f(x)成員都現身，傳Luna、Krystal被目擊在靈堂痛哭，宋茜與Amber昨也陸續抵達韓國，2天前在直播爆哭道歉無法送雪莉最後一程的具荷拉，今午也被媒體拍到現身機場，她一手摀著嘴，看似情緒潰堤，落淚不止。

28歲的具荷拉先前屬女團Kara，早雪莉一年出道，但兩人私下情同親姊妹，日前聽聞雪莉驟逝，具荷拉便在直播中表達對雪莉的歉意，說因自己在日本有工作，沒辦法趕回韓國，「對不起！只能向妳這樣道別，真的對不起！在那個地方照妳想做的，過得開心吧！姐姐會帶著你那份更努力活下去，會努力的」，爆哭的模樣令粉絲擔心。

據《Dispatch》報導，具荷拉聽聞雪莉的死訊後深受打擊，還透過社群網站寫了一篇追悼文，因海外的工作排不開，她無法參加今天在新村Severance醫院的喪禮，但下午會出席雪莉的追悼會，稍早她一身黑衣現身機場，頭戴鴨舌帽，表情悲痛，邊哭邊推行李箱，相當心碎。

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(中時電子報)