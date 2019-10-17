總統蔡英文博士論文爭議未止息。立法院今(17)日召開教文會，國民黨立委陳學聖在質詢時表示，中研院隸屬總統府，是我國最高學術研究機構，應籌組「真相調查委員會」，介入調查總統論文爭議，並反問中研院院長廖俊智，是否願意擔任召集人，廖俊智則回應，中研院是學術研究機關，不是學術「調查」機關。

陳學聖表示，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生曾在看完蔡英文論文後指出，論文缺乏原創性，且錯字超過150個字，還存在格式混亂等問題，對此陳學聖質疑，若蔡英文用寫論文的態度來治國，他當懷疑蔡的治國能力。

陳學聖還提到，台灣大學教授邱榮舉今早來訪，兩人一起討論蔡英文論文一事，並且認為蔡英文的論文只是「草稿」。而中研院隸屬總統府，也是國家最高學術研究機構，應該籌組「真相調查委會」，並問廖俊智是否願意，並擔任真調會召集人？

廖俊智則回應，中研院是學術研究機關，不是學術「調查」機關，中研院學者們並非專家，要找更高明的專家來解答。陳學聖再說，不需要馬上給他答案，「希望你可以做出對的選擇」，並要廖俊智審慎思考1周，1周後再給答覆，期待中研院介入調查，也對廖俊智說，「你是我心中第一人選」。

(旺報 )