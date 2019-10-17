民進黨嘉義縣黨部幹部及律師到嘉義地檢署告發林國慶之子涉違反兩岸人民關係條例。（廖素慧攝）

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠，17日到嘉義地檢署舉發嘉義縣山區立委擬參選人林國慶之子當中國大陸政協、國企副總，涉違反《兩岸人民關係條例》，林國慶說，兒子當政協是為台商發聲的義務職，歡迎檢調徹查民進黨高官有多少家人在大陸經商？

民進黨嘉義縣黨部指出，社群網站近來瘋傳林智遠擔任中國平潭政協的影片，林智遠並擔任中國國企色彩濃厚的「平潭自由貿易區兩岸發展有限公司」副總，是擔任中國政治性機關幹部，違反《兩岸人民關係條例》第33條第4項相關規定。

縣黨部表示，林國慶的家人及女兒的男朋友在平潭擁有多家公司，哪來資金？兒子當中國政協，父親選立委，黨部質疑林國慶父子是否和中國達成政治協議？林國慶直播時還說「習近平最愛台灣」等親中言論。

林國慶怒說，民進黨無證無據，汙衊人格，一家人在大陸吃苦耐勞開民宿經商，他汗顏「兒子不像陳冠廷有父親可靠」，陳明文操弄網軍欺負他的家人，他選立委，家人被凌遲，他將提反告，歡迎相關單位調查。

林國慶說，兒子當中國政協是台商會互推人選組成的政策協調委員，是名譽義務職，為200多萬台商爭取保障，政府不做，民間自己做，本月初兒子已回台，且兒子日前在2019亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會活動演講，嘉義縣長及官員都參加，也是中共同路人嗎？

林國慶說，國營企業是公司不是政府機關，「習近平最愛台灣」被斷章取義，他是用揶揄反諷來說的，若照民進黨的說法，不同黨即不愛台灣？若說違反《兩岸人民關係條例》，歡迎相關單位徹查民進黨高官有多少家人在大陸做生意？

(中時 )