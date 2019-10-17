台鐵近年行車事故及行車異常事件頻傳，近5年每年行車事故件數逾60件，造成超過數10人死傷，尤其去年發生普悠瑪出軌等事故，釀成44人死、297人受傷，行車風險及賠償損失負擔提高，連帶鐵路旅客運送責任保險增加，根據立法院預算中心報告，台鐵明年編列責任保險費達4000萬元，較今年增加1200萬元，增幅達42.86％。

鐵路重大行車事故所造成人員傷亡、車輛毀損及設備維修等鉅額損失與賠償費用，光是普悠瑪於宜蘭新馬站出軌事故，損失及賠償總計約9億8904萬元，恐將加重台鐵局沉重財務負擔，連帶也造成鐵路旅客運送責任保險費用調高。

預算報告指出，受到去年普悠瑪出軌事故影響，且台鐵行車事故不斷，明年度旅客責任險預算編列4000萬元，較今年增加1200萬元，以因應行車事故發生之處理、搶修、賠償給付及旅客運送責任保險等相關費用，台鐵應改善行車安全管理，降低行車事故的財物損失風險。

此外，台鐵2014年至2018年行車事故總件數均逾60件，今年截至8月底已發生30件行車事故，且重大行車事故的正線出軌事故仍多，光是今年已發生2件，鐵道行車安全管理仍有改善空間。

行車異常事件也偏高，平均每年超過400件，去年遽增至594件，較前年增幅34.09％，今年截至8月已發生458件，件數仍偏多，其中，車輛故障件數最多，去年256件，今年目前240件，其次為轉運保安裝置故障，顯示車輛與運轉保安裝置維修檢查尚有大幅改善空間，應檢討改進，以有效減少故障發生次數。

(中時 )