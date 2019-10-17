👀😱 LeBron James showcases INSANE VISION! pic.twitter.com/VJ25lNP7MO — NBA (@NBA) October 17, 2019

揮別NBA深圳賽扭傷右手拇指陰霾，「一眉哥」安東尼戴維斯17日在熱身賽復出面對勇士，就替湖人貢獻8分、10籃板及8助攻，搭配「小皇帝」詹姆斯18分、11助攻，湖人最後以126比93輕鬆橫掃勇士，不過勇士此役刻意輪休柯瑞。

有了安東尼戴維斯傷癒歸隊，湖人總教練佛格放心排回詹姆斯主打控球的高大先發陣容，一開賽就賞給勇士一波11比2的開局，徹底把內線高度優勢發揮殆盡，次節更一度領先到31分之多，上半場結束，湖人71比45大幅領先勇士。

來到下半場，湖人更把領先差距擴大到35分，儘管佛格賽前曾放話，要讓詹姆斯、安東尼戴維斯都打30分鐘左右，眼見這場比賽提前形成一面倒，佛格末節也沒讓「皇眉連線」上場，畢竟湖人19日最後1場熱身賽將會再遇勇士。

除了詹姆斯與安東尼戴維斯稱職表現，布雷德利也替湖人貢獻18分，庫克則是上演棒打老東家，單場飆進4顆三分球、獨拿16分，「魔獸」霍華替補拿下13分、7籃板，麥基12分、6籃板，湖人此役也讓隆多輪休，並未讓他上場。

傷兵問題嚴重的勇士，以羅素攻下23分最高，普爾也有14分，勇士除了必須等待克雷湯普生明年2月以後才能復出，目前盧尼、考利史坦兩名內線長人都因傷缺席剩下熱身賽，盧尼雖趕得上新球季開打，考利史坦則要缺席更長一段時間。

(中時電子報)