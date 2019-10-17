蘇揆拍板，行政院會上午通過「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正，名稱改為「原住民保留地禁伐補償條例」，條文修正後將擴大禁伐補償範圍，新增近7000公頃補償面積，逾3萬名原保地主可受惠。並預估可增加水源涵養等經濟效益約302億元。

現行全國原住民保留地約26萬2700公頃，其中約65％是林業用地，由於受到不同管制，因此自2016年起給予禁伐補償。原民會表示，今年已核定補償面積約5.6萬公頃，補償金預估16億多元，受補償人數超過3萬人。

原民會表示，自2016年起4年間共補償逾47億元，但為台灣國土水源涵養、二氧化碳吸存、防止土砂流失等產生的經濟效益約298億元，在今年新增約7000公頃補償面積後，經濟效益可提高到302億元。

行政院長蘇貞昌在院會裁示，政府針對屬林業用地的原住民保留地所有人與合法使用者，因禁伐而給予適當補償，截至2018年底為止，已保護4.6萬公頃林業用地，有利防災、減災。

原民會副主委鍾興華也說，這項條例修正後，取消竹木6年生長禁伐年限，對於竹器業者缺竹問題的解決，有正面意義。

(中時 )