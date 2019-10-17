台北捷運因不堪長年虧損，持電子票證8折優惠將喊卡，並決定在年底退場。北市議員陳重文17日在議會質詢柯文哲時，建議可比照1280月票的概念，推出北市境內800元吃到飽月票，柯對此表示「會考慮」。隨後，陳重文遞出承諾書的看板，柯文哲也當場簽下，但解釋「還無法確定是800元，金額要再試算。」

北捷指出，捷運去年虧損了13億元，取消8折後會增加逾20億元的收入，加加減減後可多出4億元。柯文哲則在專案報告指出，北捷統計96.6％乘客使用悠遊卡，只有3.4％是現場買票，但每張卡都是8折優惠，票價差額都由北捷自行吸收，是時候應該要做調整，但也不是取消優惠，而是票價重整。

柯文哲表示，因為目前所有的電子票證，如悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash等進來，每個進來都要凹8折，對他來講很煩，所以未來2、3個月內要徹底解決。

陳重文建議，市府若要取消8折優惠的「市民小確幸」，那應該可以推出針對北市境內的800元吃到飽月票，且須比照雙北1280元月票，在搭乘捷運轉公車、YouBike都要享有優惠，如此不但能恢復小確幸，民眾也會搭乘大眾運輸工具。

柯文哲說，這在外國也有很多例子，市府內部也確實在研議，目前由副祕書長陳志銘來管，但還沒有算出來金額。陳重文接著拿出「推北市境內800元月票」的承諾書，柯接下後也大方簽署，但仍強調「還不確定是800元，金額要再算。」

(中時 )