韓國瑜17日中午在屏東潮州舉辦「高鐵、高捷南移座談會」，不少居民認為比起高鐵，屏東更需要捷運，且應該優先拉到潮州。（林宏聰攝）

高鐵南延到屏東的左營方案引發高屏居民不同看法，國民黨總統參選人韓國瑜17日中午在潮州舉辦「高鐵、高捷南移座談會」，傾聽地方意見；他當場承諾，如果當上總統，行政院規畫的高鐵南遷路線，他不同意也不承認，一定重新思考，不能像民進黨這樣，選舉到了就用公共資源，「做1條像『盲腸』一樣的高鐵路線！」

韓國瑜國政顧問團總召張善政說，民進黨要把高鐵從左營拉到六塊厝，是「避重就輕、交差了事」騙選票，韓國瑜當選後，這條路線一定會歸零重新規畫，現在雖然還沒有定案，但高鐵改拉到潮州的效益一定更大，對中屏東民眾便利性、南屏東觀光發展都有助益。

潮州鎮長周品全表示，高鐵南延有4個方案，拉到潮州是第4個方案，只是造價比較高，站在潮州的立場，當然希望高捷、高鐵都能來到潮州，因為屏東地形狹長，交通建構不足，外來遊客常嚴重塞車，希望在縣境中，快速道路也能夠建構得完整一點，拉近城鄉差距。

有民眾建議，「先高捷、後高鐵」，畢竟捷運平時使用率比較高；在地年輕人則說，身邊不少朋友在高雄的大發工業區上班，但因為擔心88快速道路塞車，只敢騎機車上下班，若高鐵拉到潮州，88快速道路的塞車情形可望改善。

韓國瑜致詞表示，高手在民間，好多言之有物，對政府有期待，昨天到小琉球，有個阿姨說話，小琉球土地區分使用長期不合理，她講了重中之重，高雄面臨同樣的問題，被公共設施圈地不公平，市府實施還地於民，更能符合民眾需要，所以傾聽民意何其重要，「民眾腦袋已經開竅了，人民的聲音已經真正吶喊出來了！」

韓國瑜說，回過來思考，政府做了這麼多的事情，最終教育跟關懷弱勢若沒做好，除了該打屁股之外，領導者應該自己一頭去撞死，這2個神聖目標絕對不能忘記，其他是一步一步墊基上去。

韓國瑜承諾，如果他有機會當上總統，行政院宣布的南遷案，他不同意、也不承認，要重新思考，不能選舉到了就灑錢，做個像「盲腸線」一樣的高鐵路線，他認為就像捷運南遷到林園，像「狼來了」一樣，選舉到了就在喊，選後就忘了。高鐵效益如何最大化，評估不能開玩笑，如果有機會進中央，一定重新檢討。

韓國瑜指出，他認為比起高鐵，捷運南遷到屏東可行性最高、效益最大，生活圈一體化，南台灣生命力沒有放出來，他當了高雄市長仔細研究，才知道南台灣經濟巨人沒有完全甦醒，未來若有機會進中央，保證對南台灣的建設絕不會大小眼，絕對特別重視南台灣。

(中時 )