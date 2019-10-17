第一名模林志玲嫁給日本人氣男團「放浪兄弟」成員AKIRA，日前AKIRA現身高雄電影節，首度以「台灣女婿」身分亮相，但林志玲到底有沒有懷孕，也讓人好奇，尤其是在台北市長柯文哲「說溜嘴」後。長期研究八字的專家毛衣老師透露關鍵，更要從八字給兩人建議讓他們趕快順利得子。

林志玲結婚後，不斷被臆測懷孕，就連台北市長柯文哲都還參一腳這個話題。（圖／本報系資料照片）

林志玲與AKIRA自結婚後，懷孕傳聞不斷，不僅有媒體爆出到林志玲到台大醫院做第三代試管嬰兒，台北巿長柯文哲也曾脫口說林志玲已懷孕，但最後都是空歡喜一場，有命理老師觀了八字並教夫妻倆如何快速受孕。

毛衣老師表示，林志玲夫妻要懷孕，可以配合八字穿搭色系，加上食補就能盡快懷孕。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

八字專家毛衣老師向《中時電子報》獨家透露，如何讓44歲的林志玲能趕快順利懷孕的方法，她表示：「八字屬水的AKIRA，若想趕快順利當爸爸，可以多穿咖啡色、黃色的衣服；屬木的林志玲則要多穿紅色、深紫色的衣服，忌穿黑色衣服或是使用黑色的物品。更要多吃紅色的食物，例如:枸杞、紅棗等，都是不錯的選擇。如果想做試管，在夏天去做試管，成功的機率會比一般來的高。」

(中時電子報)