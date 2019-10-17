基隆市長林右昌（中）為中正國中新校舍剪綵，對於黨內「造反」說法覺得不公平。（許家寧攝）

布局不分區立委，民進黨傳派系開鬥！立法院長蘇嘉全不滿「蘇新系」掌握提名委員多數，強勢主導流會，讓被納入名單的基隆市長林右昌相當尷尬，林證實黨主席卓榮泰的確有打電話邀他，強調尊重黨內共識，黨有需要他的地方，他一定會全力配合。

蘇嘉全昨缺席蔡英文召開的例行黨政平台餐會，傳原本受邀的林右昌也因為顧忌蘇的情緒婉謝邀請。對於傳聞，今為老舊校舍剪綵的林右昌說，報導的訊息上有些落差，黨主席卓榮泰昨天中午確有打電話給他，希望他能夠擔任不分區提名委員會的委員，協助不分區立委的提名。

林右昌表示，自己的立場就是黨有需要自己的地方，都會盡量配合，為黨努力貢獻，不過大家好像對名單還有不同意見；他以前在中央黨部任職經驗，這樣的提名委員會名單基本上會有一段討論，先會凝聚黨內共識，畢竟黨內的和諧最重要。

林指出，擔任提名委員是個「承擔」，這不是什麼「好康」的事，可能是他曾經代理過黨主席，也是現任的縣市首長，在黨內各系統蠻能獲認同，卓主席也希望黨內年輕世代有個代表，但仍要尊重中執會和黨內共識，「我個人沒有特別意見，就是尊重、配合」。

對於黨內「造反說」，林右昌說倒不這麼認為，據他了解，整個不分區委員會的名單，蔡英文總統並沒有介入，也沒有個人的意見和看法，報導對蔡總統和蘇嘉全院長是不公平的說法，強調民進黨基本上很多討論都只是過程，到最後黨一定是團結。

(中時 )