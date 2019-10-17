郭粉「老虎軍團」票選出黑郭立委，揚言用選票下架這群人，被列在名單中的國民黨立委陳學聖今天表示，最後大局就是要下架蔡英文，支持中華民國是最大公約數；如果老虎軍團把怒氣發洩在立委身上，他們可以接受，但是請支持韓國瑜是他們最大心願。

「老虎軍團」日前在網路發起黑郭立委票選活動，前五名分別為孫大千、沈智慧、陳學聖、許淑華、李永萍。陳學聖上午受訪表示，有一點受寵若驚，發言做事向來謹慎，而且郭陣營也有一些他認識的朋友。他強調，自己跟郭董不認識，只有在一次公開餐會場合見到面，而且他沒有拿過郭的一毛錢。

陳學聖指出，他深思了好幾晚，後來覺得可能是因為他和韓國瑜兄弟印象烙印在民眾心中太深，因此看到韓國瑜就生氣的老虎軍團，想到他與韓是兄弟就連帶生氣，願意澄清誤會。

陳學聖說，他跟老虎軍團也都是中華民國派，郭董是大器的人，應該是要支持中華民國派的人，而不是做報復性動作，派刺客讓民進黨的台獨派當選，因此彼此理念應該是相近的，可能有些誤會，現在還溝通當中。

(中時 )