士林區一名竊賊竟闖入陽明山的草山行館內，搬走250公分長的檜木樑柱和2片門板。他認為日據時代的蔣介石行館使用高級建材，萌生佔為己有的想法，行竊後，因北市政府文化局不定期查看時，發現館內樑柱不翼而飛，經報案追查，警方逮捕住在附近的曹姓男子，並起出被藏放在行館附近的小木屋，依法以竊盜罪函送地檢署複訊。

陽明山草山行館樑柱遭竊 附近鄰居拿珍貴林木裝修自宅

62歲曹姓男子，已經數代住在草山行館附近，平時靠打零工維生，看到曾是蔣介石夫婦的避暑勝地，宋美齡還曾在裡面作畫，房屋用料一定是珍貴的木材，因而在10月5日偷偷進入草山行館屋，將逾2公尺的樑柱，直立放機車腳踏板前搬運，但搬運過程行徑誇張，遭附近鄰居發現後報警，曹將木材先藏在別處，之後再過來取出。

警方經北市文化局報案後展開偵辦，查出是曹男居住在附近，昨日在湖底路查獲曹到案後，他坦承犯行並帶警方在距離行館50公尺的木屋內，起出檜木樑柱和木板等贓物，曹男辯稱，木材為了要修繕住處，警訊後依竊盜罪法辦。

(中時 )