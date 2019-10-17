中興大學行政大樓即日起至11月3日展出百年花藝造景，為興大百年校慶暖壽。（林欣儀攝）

為百周年校慶暖身，國立中興大學邀請校內農學院學生，花費數月時間打造「百年花藝造景」，並以押花藝術展現出各學院院徽，展現學校生命力，同時配合中華郵政公司發行「百年紀念郵票」，2款圖樣分別為興大校門、小禮堂，17日正式亮相。

踏進中興大學行政大樓，迎面所見就是百周年校慶慶賀背板，前方則以花草布置成藝術造景，即日起展出至11月3日。設計者之一、園藝系學生董沛承說，今年5月接到學校委託，幾經思考，決定選用文心蘭、聖誕紅與火鶴等暖色系花材，並以綠色草花襯托出線條、呈現美感。

配合造景中央的中興大學校地模型，董沛承說，團隊成員幾經思考，決定以10大學院的院徽凸顯興大所有元素，並利用押花手法製作院徽，因每朵押花只能呈現一種顏色，為不脫離院徽的色澤、又要兼顧美感，光是挑選花材就花費許多時間。

興大副校長黃振文與紀念郵票設計者、興大EMBA校友周志儒一同拿起紀念套票，這套以興大校門、小禮堂為設計主軸的郵票目前已公開發行，限量60萬套。黃振文說，透過校內代表性建築物的呈現，希望展現興大百年成長史，也讓更多人了解學校的人文特色。

周志儒則說，小禮堂是興大校園僅存的早期代表性建築，在創作時特別了解其發展與使用情況，盼藉由其對興大人的意義連結百年歷史情感。

(中時 )