台灣競爭力論壇執行長謝明輝指蔡英文總統就是中華民國「芒果乾」大罪人 17:412019/10/17 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣競爭力論壇17日在立法院舉行「中華民國『芒果乾』誰之罪？」記者會，台灣競爭力論壇執行長謝明輝（右）直指蔡英文總統就是中華民國「芒果乾」大罪人。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣競爭力論壇17日在立法院舉行「中華民國『芒果乾』誰之罪？」記者會，台灣競爭力論壇執行長謝明輝（右二）直指蔡英文總統就是中華民國「芒果乾」大罪人。（劉宗龍攝） 台灣競爭力論壇17日在立法院舉行「中華民國『芒果乾』誰之罪？」記者會，出席的中華民國公教軍警消聯合總會副會長林水吉（右起）、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國及台北大學公共行政暨政策學系教授張世賢一起合影。（劉宗龍攝） 台灣競爭力論壇17日在立法院舉行「中華民國『芒果乾』誰之罪？」記者會，台灣競爭力論壇執行長謝明輝直指蔡英文總統就是中華民國「芒果乾」大罪人。 謝明輝表示，蔡英文先是妖魔化「九二共識」，將習近平所言的「一國兩制」與「九二共識」畫上等號，拒絕「九二共識」，使得兩岸和平發展的政治基礎摧毀殆盡，再推銷「芒果乾」議題，企圖以「今日香港」、「明日台灣」類比方式製造芒果乾(亡國感)，拉抬自己的支持度。 (中時 ) #論壇 #民國 #中華 #競爭力 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 未破壞旗面 不構成侮辱國旗罪 04:102019/10/13 社會新聞 智慧蘭園 國際競爭力升級 04:102019/10/14 地方新聞 翻轉台灣命運的一次保命型大選 04:102019/10/14 時論廣場 有這種政府哪需敵人 04:102019/10/14 時論廣場 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 屁話就在你身邊 04:102019/10/14 時論廣場 港動亂若持續 將斲傷長期競爭力 04:092019/10/15 焦點新聞 感性加理性 愛國力化為競爭力 04:092019/10/16 焦點新聞 360d才庫30週年推愛兒計畫 送餐1000份 18:052019/10/16 生活 資金返鄉百業興旺系列4-2－海外資金專法 助益台灣競爭力 04:092019/10/17 財經要聞 政治熱門新聞 蔡英文2020選情 彭文正發驚人之語 - 政治 國民黨考紀會開除李正皓、鄭佩芬黨籍 - 政治 被國民黨考紀會開除黨籍 李正皓回應了 - 政治 館長挺韓變韓黑 網揭他背後真正目的 - 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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