台灣競爭力論壇17日在立法院舉行「中華民國『芒果乾』誰之罪？」記者會，台灣競爭力論壇執行長謝明輝（右二）直指蔡英文總統就是中華民國「芒果乾」大罪人。（劉宗龍攝）

台灣競爭力論壇17日在立法院舉行「中華民國『芒果乾』誰之罪？」記者會，出席的中華民國公教軍警消聯合總會副會長林水吉（右起）、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國及台北大學公共行政暨政策學系教授張世賢一起合影。（劉宗龍攝）

台灣競爭力論壇17日在立法院舉行「中華民國『芒果乾』誰之罪？」記者會，台灣競爭力論壇執行長謝明輝直指蔡英文總統就是中華民國「芒果乾」大罪人。

謝明輝表示，蔡英文先是妖魔化「九二共識」，將習近平所言的「一國兩制」與「九二共識」畫上等號，拒絕「九二共識」，使得兩岸和平發展的政治基礎摧毀殆盡，再推銷「芒果乾」議題，企圖以「今日香港」、「明日台灣」類比方式製造芒果乾(亡國感)，拉抬自己的支持度。

(中時 )