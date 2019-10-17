明新科大陳麗安（中）以中國宮廷風作品「紅鳳凰」奪6金，是隊友阮怡蒨（右）設計，李玉蘋老師（左）指導。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科大妝品學程阮怡蒨（左），與隊友陳麗安（右），在李玉蘋老師（中）指導下，於韓國IBEAC美容藝術大賽獲得6面金牌。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科技大學化妝品應用學士學位學程與世界高中師生，日前參加韓國舉辦的第15屆韓國IBEAC國際美容藝術大賽，奪得8金2銀是全場最大贏家。阮怡蒨與陳麗安以「紅鳳凰」宮廷風整體造型，就包辦6面金牌，更是驚艷全場。

每年春秋兩季各舉辦1次的IBEAC韓國國際美容藝術大賽，是國際美容賽中重要指標之一，本月11日展開的賽事有台灣、韓國、大陸、泰國、馬來西亞、香港、澳門、印尼等國好手共同競技。

明新妝品學程副主任李玉蘋、推廣教育中心執行長張鉯崴和世界高中校長蘇至斌，帶領4名學生前往韓國參賽，能擊敗各國眾多好手，非常不容易。

明新科大阮怡蒨參加「整體造型設計」項目，由隊友陳麗安擔任模特兒，以中國宮廷風的作品「紅鳳凰」，霸氣頭冠與貼滿水鑽的手工大紅鳳袍，完美展現宮廷華麗與氣派，在比賽現場動態展演時，驚艷全場，打敗大陸隊豪取6面金牌。

阮怡蒨說，「紅鳳凰」從構思到製作歷時10個月，上千顆水鑽鑲在衣袍布料上，整件超過5公斤，能奪金要感謝李玉蘋老師的耐心指導。

她更感謝當模特兒隊友陳麗安，體形瘦弱要踩著20公分的高跟鞋，加上一身厚重的大紅鳳袍，聞風不動地站著讓她化妝，出場時也用最完美的狀態將作品呈現出來。

另外，陳麗安與世界高中選手徐翊華與湯晏婷，將現代彩睫及美甲技術，結合中國風的意象，表現出特殊藝術風格，在藝術美甲、睫毛創意設計等競賽項目也奪得2金2銀的肯定。

(中時 )