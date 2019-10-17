搶攻新北市外食餐飲商機，東京單人燒肉名店「燒肉LIKE」插旗新北中和Global Mall開2店，10月19日開幕當天，前290名幸運民眾將能以50元銅板價購買「牛五花套餐(200g)」；10月20日至21日消費滿300元享全面9折的優惠外更加碼送9折優惠券。

為提供更多元的優質餐點，燒肉LIKE並與風行全球的咖哩品牌House合作，於全店鋪推出香濃「燒肉LIKE特製咖哩醬」。同時看好中和的家庭集客力，還推出中和環球店限定的「燒肉LIKE咖哩兒童餐」，由特製咖哩加上健康蔬菜，給予用餐的親子客群更多選擇。

「燒肉LIKE」於今年四月來台開設首家店舖，創造出單人燒肉旋風！而燒肉LIKE也盼以最快的速度在台展店，服務更多的燒肉愛好者。因此，在首店開幕半年後宣布將進軍新北市開拓第二間店鋪，店址選在具有交通優勢與地方商圈集客力的Global Mall新北中和，2號店開幕後，「燒肉LIKE中和環球店」將成為台灣第2間、全球第17間店鋪。

燒肉LIKE2號店店裝風格延續日本總部設計，以輕快、時尚、年輕的明亮色調，取代一般燒肉店的昏暗形象。牆面也加入白色磁磚及手繪牛頭造型，營造出輕鬆舒適的用餐環境。看準中和地區的消費客群，新店提供共49席座位(含12席單人桌位、28席雙人桌位及9席三人桌位)，高比例的多人座位，貼心滿足無論是個人獨享或親友團體聚餐等用餐情境。

(工商 )