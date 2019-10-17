昨天一名外送員ＰＯ文到爆料公社上表示有位女網友私訊「陪我」，一看欣喜若狂，立刻回應兩張照片，妹子看得霧煞煞，外送小哥直說：平常送外送一個人好寂寞，你來我分一半的外送費給你。結果此外送非彼外送，氣的外送茶妹飆髒話嗆說：我坐檯一小時都賺比較多！

外送員昨天將一名女網友私訊他的內容截圖ＰＯ到抱怨公社上，表示他剛好無聊的時候，收到一則推銷訊息。女網友撒嬌表示可以「陪他」，但不是免費。心領神會的外送員知道這是外送茶妹，便開玩笑傳了２張外送美食的照片，表示外送的時候想找人陪，還直言自己平均一單有７０元，５個小時能賺３５０元，大方的說要分她一半。

本想用此玩笑來惡整女網友，不料卻因此而激怒對方，導致對方氣得嗆他：坐檯一小時都賺的比你更多！讓該名網友感嘆：現在的人員素質真的要訓練一下，對客人這麼兇，超容易暴怒的。我想投訴都還封鎖我，兼職外送錯了嗎？大家都是「接單外送」賺錢的，將心比心阿！

外送員昨天將一名女網友私訊他的內容截圖ＰＯ到抱怨公社上，惡整女網友激怒對方被嗆爆。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友討論此外送非比外送，社團中的網友笑說：「其實對方是男的吧！」「這樣鬧詐騙集團不錯喔，很棒！」「翻臉比翻書快，本性馬上露出來！」

(中時電子報)