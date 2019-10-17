蔡英文總統昨出席台灣區工具機暨零組件公會會員大會時，承諾以資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向協助業者。行政院上午就火速通過因應策略。經濟部次長林全能表示，有鑑於今年1~9月工具機出口衰退14.9％，政府將以三大策略方向，希望擴大226.69億元內需市場。

經濟部「工具機產業受美中貿易戰影響之因應策略」，昨天被蔡總統搶先報，提前向業者提出承諾。經濟部表示，將會以總統指示的「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」等三大策略協助業者度過難關。

經濟部擴大內需的手段，包括要求政府部會、國營事業、半公股機構加速設備採購汰舊換新，加上台商回台投資設備需求等方式，希望能擴大業者訂單。

林全能說，工具機業者是受美中貿易戰衝擊，但這是短現象，只要協助業者撐過低迷期，一定可以撥雲見日。

蘇揆在院會指示，「資金融通」方面，除了產創條例已有智慧機械投資抵減優惠規定外，經濟部應持續提供新增投資業者優惠利率及手續費減免，建立債務問題協處機制，並請金管會、財政部協調相關銀行業者，就工具機業者現階段或有訂單延遲現象，但非長期狀況的情形下，請持續給予產業支持，共度難關。

在「擴大訂單」部分，蘇揆也要求經濟部朝「擴大內需」與「國際拓銷」雙頭並進，積極辦理。除在台商回台投資及政府部門汰舊換新等內需市場基礎上，進一步結合政府的重大政策與公共建設（例如5G、醫療、航太科技與前瞻基礎建設等），以提高相關工具機設備需求。

蘇揆並請經濟部結合外貿協會與民間企業、公協會，在國際展場上積極搶單，就像9月才剛在德國落幕，全球規模最大的「德國漢諾威工具機展」，在政府與企業攜手合作下，台灣今年不只參展廠商家數達239家，更一舉成為全球第二大參展國僅次於地主德國，台灣首次在該展中設立「台灣智慧機械形象館」，讓國際能夠瞭解台灣工具機產業的優勢與能量。

至於「固本轉型」部分，蘇揆也指示，有關訓練補助津貼、鼓勵在職培訓、提供研發計畫以及人才培育等，教育部、勞動部、經濟部等相關部會應積極推動，相關業者也可以利用這段時間多投入技術研發及人力資源提升，政府會持續協助工具機業者，讓產業強化體質、提升競爭力。

(中時 )