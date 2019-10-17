美國有研究發現，薪水漲跌與心臟病和中風可能有關係，薪水累計增加至少50%的話，患心臟病風險減少近14%；相反薪水累計減少至少50%的話，患心臟病風險就增加17%。

研究人員從全美4個區域招募了近9000名45歲至64歲的受試者，平均追蹤了17年。這些成年人的年齡在45至64歲之間，根據他們的收入在過去六年中是上升還是下降了至少50％，或者保持穩定，分為三類。

五分之一的參與者 加薪從平均26,099美元增加到53,347美元。十分之一的人從大約40,516美元降至14,655美元。其餘的平均工資從43,897美元增至43,057美元。研究人員發現，結果發現，薪水增加的人，在未來25年內得到心臟病的機率減少了14%，而薪水減少的受試者罹患中風或是心臟病的機率增加了17%。

不過除了薪水之外，因為這些被減薪的人隨著健康習慣的改變，常吃熱量密集的食物，因為這些食物比較便宜，加上壓力大伴隨吸菸、喝酒、甚至憂鬱症的來臨，都表示財務狀況可能會給心臟病帶來風險。

(中時電子報)