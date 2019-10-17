96％網友反對韓國瑜請假 綠委：87天韓假把人民當成87 13:502019/10/17 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委許智傑照 許智傑辦公室提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委許智傑於臉書粉絲團舉辦為期三天，針對高雄市長韓國瑜為了參選總統而請假，是否恰當的投票活動。截至活動結束，吸引4千5百多人次投票。而支持韓國瑜請假人數僅占4％，許智傑表示，韓國瑜請假87天，難道是把高雄人當87嗎？ 許智傑表示，投票結果顯示，有96％的網友認為韓國瑜請假不妥當。許智傑指出，韓國瑜選完收假後，仍有上億的補助款作為收假津貼。許智傑說，從民眾投票反應可得知，多數民眾認為韓國瑜應該辭職，別再把高雄市民當白痴。 (中時 ) #韓國瑜 #請假 #投票 #網友 #高雄 #許智傑 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... 11:052019/10/13 政治 新聞透視》韓拚逆轉 庶民套餐該搬上桌了 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 被名嘴爆料為副手？ 李鴻源親口回應了 11:252019/10/17 政治 政治熱門新聞 韓國瑜直搗深綠大本營屏東 網嚇傻：怎這麼多人 - 政治 被名嘴爆料為副手？ 李鴻源親口回應了 - 政治 趙少康拍桌噴韓粉 網驚崩潰了嗎？ - 政治 蔡英文2020選情 彭文正發驚人之語 - 政治 謝寒冰斷言韓、蔡現在真正民調差距 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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