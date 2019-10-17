民進黨立委許智傑於臉書粉絲團舉辦為期三天，針對高雄市長韓國瑜為了參選總統而請假，是否恰當的投票活動。截至活動結束，吸引4千5百多人次投票。而支持韓國瑜請假人數僅占4％，許智傑表示，韓國瑜請假87天，難道是把高雄人當87嗎？

許智傑表示，投票結果顯示，有96％的網友認為韓國瑜請假不妥當。許智傑指出，韓國瑜選完收假後，仍有上億的補助款作為收假津貼。許智傑說，從民眾投票反應可得知，多數民眾認為韓國瑜應該辭職，別再把高雄市民當白痴。

(中時 )