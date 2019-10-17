台中市大里光榮國中一名國文老師16日出題「韓總管是個奸詐「卑鄙」的小人，大家都對他嗤之以鼻，／國榆出身「卑鄙」，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍」，有影射韓國瑜之嫌。（盧金足攝）

台中教育局長楊振昇表示，會以為為例要求各級學校不要以政治人物為考題。（盧金足攝）

市議員蔡耀頡詢問市長盧秀燕是否知道這件事，質疑昨天事情就發生，盧秀燕現在才知道，抨擊市府螺絲鬆動。（盧金足攝）

台中市大里區光榮國中一名國文老師16日在期中考出題時，試題竟然有「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻，／國榆出身「卑鄙」，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍」，有影射韓國瑜之嫌，學生覺得這簡直藉考試之名，汙名化韓國瑜，回家告訴家長，國民黨台中市議會黨團17日舉行記者會，抨擊太離譜，把政治立場帶進校園，對此，校方開會之後，以該名只是腦海忽然出現這個人，無政治引導企圖，只予以「口頭告誡」，教育局長楊振昇表示，會以為為例要求各級學校不要以政治人物為考題。

市議員蔡耀頡詢問市長盧秀燕是否知道這件事，盧表示，她現在才知道，蔡耀頡質疑昨天事情就發生，盧秀燕竟不知情，抨擊市府螺絲鬆動。

這名老師教學十年多，昨天在國三生的期中考出題時，有學生拿到考卷大傻眼，因為考題一看就是以國民黨總統參選人韓國瑜的名字大作文章，試題竟是「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻，／國榆出身『卑鄙』，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍」。

此外，另一考題則為「『世堅』明明與我同黨共事，卻處處與我『為難』，不知原因何在？」與民進黨台北市議員王世堅同名，也引發議論。

選戰激烈，國、民兩黨的支持者，韓粉與辣台味常在網路空戰，現在校園考題也出現這種「黑韓」題目，很多家長開罵，「黑韓黑到校園裡」，這是什麼教育？

光榮國中表示，名國文命題疏漏，這名國文老師因命題思慮不周引起的紛擾與憂心致上最深的歉意，該校段考試卷向來由校內教師自行命題，輔以同科教師審題，確認後再行印製。

校方說，段考結束，各科召開試題檢討會議，針對試題內容，進行專業對話，做為日後命題之參考。此次擔任命題工作之教師依循往例進行工作，教師太過專注於專業詞語運用之恰當與韓否，在選項的安排上忽略了輔以說明的人名是否合宜，命題教師雖說是任意編寫，非刻意為之。

老師解釋「他腦筋就浮現這個名字」，但同音巧合造成聯想所引發的誤解，命題教師實難辭其咎；審題老師亦專心於題目內含的專業知識問題，忽略了題目的合宜性，種種疏忽造成此次命題疏漏而引起大家的關心。

試題檢討會議中，要求資深教師提出命題應更謹慎，避免政治等敏感議題，與會教師皆認同此理念。日後學校將多舉辦教師命題增能研習，提升教師命題及審題素養，並於校務會議、導師會報、專任教師會議等公開重大會議中申述命題需有更嚴謹的態度，應避免涉及政治、宗教立場或有不當影射，讓評量回歸專業，維護學生學習的品質。

國民黨議員李中、黃馨慧與李麗華等人直批黑韓竟在純潔的校園令人痛心，要求追究到底，學校破壞學生的學習，誤導錯誤的觀念，如果不是黑韓，為何不何蔡英文總統，老師這種心態卑鄙醜陋，不要把骯髒帶到校園，也大嘆黑韓真的無孔不入，連校園的小孩都不放過。

「政治老師退出校園！」議員高喊政治退出校園，以攻擊手段抹黑一個人的，這樣子的語言描述，絕對不是言論自由保障範疇，絕對是因為選舉的關係，針對候選人做人格的抹黑，予以嚴厲譴責。

楊振昇說，資深的老師題型設計不太妥當，因為有用政治人物的名字來出題，希望藉由這樣的一個個案，未來讓全台中市所有的老師，都能夠避免類似事件的發生，調查他過去也沒有特別參與政治活動，那純粹是他可能在這次命題的時候，欠缺比較周延的考量，所以會再加以提醒，對該名老師口頭懲戒，以後要各校特別注意。

(中時 )