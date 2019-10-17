蔡英文總統今接見「丹麥國會副議長柯絲高訪問團」時表示，台灣第一座離岸風場已經正式完工，在2025年，台灣的綠電比例可以達到20％的目標，也期盼台灣在能源轉型的道路上，能與丹麥密切合作，一起創造豐碩的成果。

總統致詞時表示，這些年來，台灣與丹麥不論是政府或民間，都有更多的互動交流。在產業發展上，雙方也加深了夥伴關係，舉例來說，丹麥廠商來台投資離岸風電產業，也跟我們分享成功經驗。上個月，她剛接待來自丹麥出口信貸基金（EKF）的訪問團，EKF就是台灣發展風電的合作夥伴。

總統說，上週三台灣第一座離岸風場已經正式完工。台灣的目標是在2025年，綠電的比例達到20％，期待台灣在能源轉型的道路上，丹麥能密切合作，共同創造豐碩的成果。

總統指出，除了綠能，總統指出，環保、創新設計、老人照護及農畜食品等產業，也都是丹麥的重點發展產業，非常值得台灣借鏡交流。未來，台灣希望持續加強跟丹麥於各領域的合作，一起拓展亞洲市場。

總統表示，今年6月，我外交部長吳釗燮受邀到丹麥出席「哥本哈根民主高峰會」，發表台灣守護自由和民主價值的演說。當時，柯絲高副議長出面接待並且親自導覽丹麥國會，充分展現丹麥國會對台灣的重視與情誼。她期待，透過副議長此次率團來訪，可以共同開創台灣與丹麥未來更多的合作機會。

(中時 )