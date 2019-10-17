時至十月中下旬，各國職棒即將進入最後總冠軍賽階段，一般彩迷印象中的日職買小分、美職買大分、中職超級大在季後賽可不一定！運彩達人直接破題點明：「亞洲職棒就買大分，美國職棒才要押小！」且看下文細說分明。

中職買大乃是延續例行賽的不變策略。主因無論中信兄弟或Lamigo桃猿都是靠打擊發揮得宜進入台灣大賽。其中桃猿還有牛棚殘破的問題待解，想必只能靠更多的火力支援才會贏得勝利。今年兩隊陣容同時也有數名打者單季全壘打支數突破20轟大關，是前所未見的驚人現象，長打爆發決勝也是另一種攻城掠地的方法。「大分」當然是較有把握的選擇。

日職買大則是依據季後挑戰賽以來，賽果出現「大分」機率的高低來判斷，研判投手的疲乏可能是主要原因。另一個跟硬體有關的因素就頗為細膩了！本季日本一系列賽全在巨蛋球場進行，以讀賣巨人主場「東京巨蛋」著名的「濕度較乾燥有利增加飛球飛行距離」理論來推論，軟體銀行鷹所屬的福岡巨蛋應當相去不遠，輔以兩隊打線都不乏大票能轟擅打的好手，反手下「大分」當然較有機會獲利。

美職買小也不令人意外，目前有可能進入世界大賽的球隊中，太空人三巨投維蘭德、葛林基、柯爾掌控全局能力已無需多言；已經晉級的國民也有賽揚級強投薛茲爾，與系列賽壓制七局無安打的A.桑其士在陣；洋基雖靠火力在例行賽斬獲超過百勝，但季後賽主投的塞維里諾、哈普、派科斯頓、田中將大都能穩定吃下前段局數，後面交給堅實牛棚守成更是造成低比數內容關鍵，MLB換玩「小分」是彩迷刻不容緩的贏錢戰術！

棒球季後賽時節運彩提供了許多單場或場中投注，但達人更推薦兩或三關的串關來提升獎金賠率，尤其季後賽各隊爭勝絕非玩笑等閒之事，看好的致勝因素或憑藉的歷史數據通常相當篤定，串關過盤機率自然也大幅升高，要趕緊把握機會跟上這波職棒賽季封關好賺潮囉！

(中時電子報)