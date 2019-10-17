由新竹市總工會承辦的「提升勞工自主學習計畫─地方小吃料理訓練班第2期」，經48小時的課程後，近日圓滿結訓。（陳育賢攝）

新竹市總工會莊鑑川說，此梯次訓練是於8月14日至10月2日，共計48小時，結訓的學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各種小吃業者了。（陳育賢攝）

由新竹市總工會承辦的「提升勞工自主學習計畫─地方小吃料理訓練班第2期」，經48小時的課程後，近日圓滿結訓，總工會理事長莊鑑川表示，此梯次計有30位勞工學員完成訓練取得結訓證明，學員們都收獲滿滿。

莊鑑川指出，此次的「地方小吃料理訓練班」是由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主辦並補助經費，由新竹市總工會承辦，特別邀請到明新科技大學旅館事業系老師劉意源指導，教導學員從勞工安全與食品安全衛生、挑選食材知識、環境器具保養知識等專業項目學起。

實際操作的小吃料理製作則包括有府城鮮蝦卷、台灣風味鹹酥雞、當夜市鹹水雞、蚵仔 煎、生炒花枝羹、傳統肉羹湯、藥燉排骨、煙燻鴨肉麵炒麵、淡水阿給、懷舊碗粿、小 籠湯包、清蒸蝦仁肉圓、傳香掛包、鐵虱目魚海鮮粥、客家小炒等共計31道作品的技巧能力養成。

莊鑑川說，此梯次訓練是於8月14日至10月2日，共計48小時，結訓的學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各種小吃業者了。

他指出，新竹市總工會於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，該會所辦理的核心訓練包括有「勞動法」的勞動法規類、勞資調解類；「觀光休閒產業」的領隊、導遊、導覽、行程規畫；「專業技能」的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；「專案訓練」的自辦訓練、委辦訓練；另，課程項目也可依相關單位需求辦理。

(中時 )