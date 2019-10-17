原本不敢見人的麥克，如今面部恢復平整，透過志工協助翻譯，感謝醫療團隊。（王志偉）

「這是一個醫師無法完成的複雜手術，需要團隊的力量一起成就的。」慈濟醫院院長林欣榮感謝醫療隊，並未麥克慶重生。（王志偉攝）

麥克獻花，感恩醫護人員。（王志偉攝）

26歲菲律賓青年麥可(Michael Mahusay)，左臉長出一顆巨大腫瘤，4年多來，腫瘤幾乎「吞噬」了他的半張臉，嚴重影響咀嚼、吞嚥功能，腫瘤甚至將眼睛和鼻子擠壓變形，僅能用口呼吸，女友也帶著兒子離他遠去。今年6月麥克跨海求醫，歷經9次開刀治療後，如同「變臉」般重生，也讓他落下感恩淚，並讚嘆台灣精湛的醫療技術，慈濟眾醫師送上深深祝福。

麥可(Michael Mahusay)在人前，總是用布遮住左臉一顆約12公分的「牙骨質纖維瘤」，因為家中經濟負擔，且菲律賓醫師也不敢為他腫瘤動刀。在菲律賓慈濟志工的協助下，直到2017年9月，慈濟菲律賓人醫會在P. Guevarra Elementary School舉辦義診活動，長期關懷麥可的慈濟志工擔心他安危，決定帶麥可接受慈濟醫療諮詢。今年6月協助跨海來台灣花蓮慈濟醫院求醫。

在花蓮慈院林欣榮院長的召集下，由耳鼻喉科、整形暨重建外科、眼科、影像醫學部、臨床病理科、麻醉部、護理部等醫護團隊共同制定醫療計畫。耳鼻喉科陳培榕副院長表示，「牙骨質纖維瘤」基本上超過5公分就算大，像麥可超過10公分的腫瘤算是非常巨大，近10幾年來，花蓮慈濟醫院大約完成過將近1０例的個案。

接著由整形外科接力，為麥可進行眼眶顴骨複合區結構重建，重建被腫瘤吃掉的顴骨、上顎鼻竇與上顎齒槽骨，首次手術時間就長達19個小時。「如何拼湊被腫瘤吃掉留下巨大傷口，才是整個手術的關鍵」，主治醫師李俊達主任說，取小腿的腓骨與肌肉，補麥可的下眼眶與上顎位置，由於臉部肌肉、神經與血管構造相當複雜，手術時的重建復位工作必須非常精準。

「臉上沒有腫瘤，我終於可以大口呼吸、吃飯了，也可以找到工作，養活自己、照顧7歲的兒子了。」小小的心願，對麥可來說，曾經是遙不可及的夢想。在花蓮慈濟醫院經歷9次的手術治療，如今面部恢復平整，麥可也終於露出難得的笑容，除了家人的付出，他透過志工翻譯，「真的很感謝證嚴法師，醫師、護理人員的治療，還有治療期間志工的陪伴」。

花蓮慈院長林欣榮、陳培榕副院長、外科醫學發展中心主任賴鴻緒、外科部主任張睿智、整形暨重建外科主任李俊達、吳孟熹醫師，眼科部主任李原傑、牙科部主任黃銘傑、麻醉科主任陸祥寧，護理部主任鍾惠君、病房護理團隊及國際醫學中心團隊，祝福麥可變臉成功歡喜出院。

(中時 )