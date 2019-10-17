有精神疾病史的68歲張姓婦人，今天上午被發現陳屍在北市中山區某大樓的頂樓機房內，現場留有繩索、酒瓶與藥袋。警方獲報封鎖現場調查，初步排除他殺嫌疑，查出她10日從離家出走，即留有遺書，她因患有精神方面疾病，情緒不穩，自責無法陪伴孫子長大。至於她是上吊或服藥飲酒，仍待檢警相驗釐清死因。

台北市合江街某大樓頂樓機房，今天一早有民眾晨運時發現陽台機房有人陳屍其中，嚇得趕緊報案。警方查出死者係68歲張姓婦人，她1周前離家出走，家人已報案協尋，家人報案時供稱，婦人患有精神方面疾病，留遺書不知所蹤，遺書交代家人要好好照顧孫子，她自責無法陪孫子長大。

警方勘驗現場，在機房外的橫桿上，發現一條繩索，婦人身旁則有酒瓶與藥袋，調閱監視器排除外力介入，無他殺嫌疑，但詳細死因仍待檢警相驗。

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(中時 )