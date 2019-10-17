羅氏父子「徒步環島、行動挺韓」，國慶日當天從台北出發，17日抵達台中市北屯區藍營立委沈智慧服務處，受到很多民眾加油打氣，沈上前迎接，羅台清說，要以徒步的方式，走遍全台灣，藉此認識更多朋友，一一告知請支持庶民總統「韓國瑜」。
羅台清說，青天白日滿地紅的國旗，記載著先烈先賢的偉大事業和史蹟，不能在我們手上丟失，現在這個政府的所作所為，真的是看不下去。呼籲大家站出來為中華民國尊嚴而走，為每1個國民黨候選人加油，唯一支持庶民總統韓國瑜、力挺立委沈智慧，明年翻轉藍天、重現青天白日。
沈智慧說，羅台清父子以順時針方向走台灣頭尾，從台北出發往東行，經宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義，昨晚走到彰化。今晨走到台中北屯松安街，已是第8天。
沈智慧指出，這8天來，2人不畏刮風下雨，車輛從身旁呼嘯，那種辛苦與危險，打從心裡欽佩。近70歲的老人，牽著領有殘障證明的30歲兒子，只是為了中華民國的尊嚴，真是令人不捨。
(中時 )
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