羅氏父子17日抵達台中市北屯區藍營立委沈智慧服務處，受到很多民眾加油打氣。（張妍溱攝）

藍營立委沈智慧在青天白日滿地紅的國旗簽名支持羅氏父子徒步環島挺韓。（張妍溱攝）

羅氏父子「徒步環島、行動挺韓」，國慶日當天從台北出發，17日抵達台中市北屯區藍營立委沈智慧服務處，受到很多民眾加油打氣，沈上前迎接，羅台清說，要以徒步的方式，走遍全台灣，藉此認識更多朋友，一一告知請支持庶民總統「韓國瑜」。

羅台清說，青天白日滿地紅的國旗，記載著先烈先賢的偉大事業和史蹟，不能在我們手上丟失，現在這個政府的所作所為，真的是看不下去。呼籲大家站出來為中華民國尊嚴而走，為每1個國民黨候選人加油，唯一支持庶民總統韓國瑜、力挺立委沈智慧，明年翻轉藍天、重現青天白日。

沈智慧說，羅台清父子以順時針方向走台灣頭尾，從台北出發往東行，經宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義，昨晚走到彰化。今晨走到台中北屯松安街，已是第8天。

沈智慧指出，這8天來，2人不畏刮風下雨，車輛從身旁呼嘯，那種辛苦與危險，打從心裡欽佩。近70歲的老人，牽著領有殘障證明的30歲兒子，只是為了中華民國的尊嚴，真是令人不捨。

(中時 )