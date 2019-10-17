國道3號南下385.5K靠近斜張橋路段，17日上午11時許發生拖板車自撞後翻覆，橫躺跨越南下車道，車上運載滿滿Ｈ鋼條瞬間也散落一地，導致後方車輛完全無法通行，相關單位正在進行狀況排除。

國道公路警察局第五公路警察大隊竹田分隊指出，拖板車駕駛在事故發生後已送往高雄義大醫院治療，現場持續排出車禍事故，詳細事發原因仍待釐清。

(中時 )