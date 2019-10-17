南二高斜張橋車禍 H型鋼條灑滿南下車道 14:142019/10/17 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 拖板車翻覆，使得國道3號385.5Ｋ南下車道完全無法通行。（翻攝畫面／林和生屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下385.5K靠近斜張橋路段，17日上午11時許發生拖板車自撞後翻覆，橫躺跨越南下車道，車上運載滿滿Ｈ鋼條瞬間也散落一地，導致後方車輛完全無法通行，相關單位正在進行狀況排除。 國道公路警察局第五公路警察大隊竹田分隊指出，拖板車駕駛在事故發生後已送往高雄義大醫院治療，現場持續排出車禍事故，詳細事發原因仍待釐清。 (中時 ) #國道 #車道 #公路 #事故 #拖板車 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送事故頻傳 北市成立權益保護專案小組 21:382019/10/14 財經 北市10月迄今30件外送員車禍 警局邀業者泡茶 10:332019/10/15 社會 外送員事故頻傳 桃園警方發小卡提醒 17:462019/10/15 社會 外送員事故多 共享經濟協會擬限車速工時 18:112019/10/15 生活 3項車禍肇因警分析「未注意車前狀態」占比高 15:522019/10/16 社會 魔人檢舉交通違規 法官看到這畫面怒了 22:572019/10/16 社會 超速跟拍檢舉違規 卻因這事洩底罰不了 23:022019/10/16 社會 逼車檢舉違規 法官揪出魔人 04:102019/10/17 社會新聞 違法超速檢舉 3000元罰單撤銷 04:102019/10/17 社會新聞 普悠瑪出軌案台鐵損失賠償近10億 旅客保費明年增至4千萬 13:322019/10/17 政治 社會熱門新聞 「名模級」辣媽為養兒 深夜賣車遭殺屍體被塞下水道 - 社會 段宜康得向馬英九賠款道歉 律師酸：可惜沒判吞… - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 新竹三村招標評選 3教授收賄確定要坐牢 - 社會 警打擊假消息 法官認言論自由裁定韓粉不罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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