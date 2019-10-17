美國準備對價值75億美元的歐洲聯盟商品祭出貿易制裁，總統川普今天胸有成竹地說，美國不會輸掉與歐盟的關稅戰。
美聯社報導，世界貿易組織（WTO）裁定歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）獲得非法補助後，川普政府計劃自18日起祭出懲罰性關稅。川普與義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）見面時聚焦於美國對歐盟的貿易逆差。美國去年對歐盟貿易逆差達1090億美元。
川普堅稱，美國不會輸掉與歐盟的關稅戰，因為雙方的貿易不平衡太過嚴重。
川普說：「多年來，這對我們而言是非常嚴峻的情況。不過，現在情況對他們非常嚴峻，因為我可以非常輕易地補救，而且不會引發任何金融反擊。真希望我可以不用這麼做。」
川普也趁著他與馬達雷拉舉行記者會時，敦促義大利提高國防經費支出。川普表示，義大利在國防只花費占國內生產毛額不到1.1%的經費，還不到北大西洋公約組織（NATO）在歐巴馬政府時代設定的2%目標。然而川普也說，他很高興義大利同意購買90架「全新又漂亮的F-35」戰機。
川普與馬達雷拉之間的會談，預料是聚焦在貿易、數位稅，以及反制他們認為不公平的中國貿易作法。
馬達雷拉說，貿易關係緊張對任何一方都沒有好處，還稱加徵關稅將招致「反效果」。
(中央社)
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