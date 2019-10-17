台灣民眾黨預計本周日在高雄翰品酒店公布第2波區域立委提名名單，黨主席柯文哲將親自到場，除先前曝光的新北、桃園、台中、台南、高雄、屏東等地，民眾黨中央委員會本周五將決議再確認提名4名人選，總計這波將提名11人。民眾黨提名策略多半選在民進黨現任立委區域，被解讀是報復性提名，但綠委何志偉認為，現在支持者對選期過度樂觀是危機，民眾黨在同選區提名人選，反而會激起綠營支持者危機意識，不見得是壞事。

何志偉表示，民眾黨只能在綠一點的地方拿到選票，因此選在綠營地盤或提名綠營背景人選可以理解，但民眾黨到現在看不到政策，整個民眾黨只看到柯文哲，民眾黨針對民進黨「報復性提名」一定會對選情有影響，但也激起綠營求生意志及支持感。

對此，民眾黨發言人林珍羽表示，一直以來民進黨用臆測的方式看待柯主席及民眾黨，民眾黨秉持用人唯才精神，落實全民參政的創黨目標，且提名人選經過評選機制決定，何來報復性提名。

民進黨昨中執會因派系不滿不分區立委提名委員會名單流會，林珍羽說，各大政黨不分區安排有派系疑慮，民眾黨提出沒有酬庸的不分區立委海選，就是希望可以落實全民參政，其餘是他們的家務事。

林珍羽表示，民眾黨不分區海選報名將在20日截止，21日至25日辦理初選，預計10月底前面試完畢，評選標準為是否符合國會八大委員會專業，如果當選想要參加的委員會及預計推動修法的法案作為海選機制。

(中時 )