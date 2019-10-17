香港女星謝婷婷今年6月突然在IG報喜，透露自己已成人母，平安生下一女，但她不願公開孩子的爸，網友一度質疑是曾和她傳緋聞的「鷹眼」傑若米雷納，又有報導指是溫哥華的富二代，兩人交往數年，但當事人不願回應。近日謝霆鋒受訪，坦言已經一年沒和妹妹聯絡，關於妹妹生孩子一事自己也是看了報導才知道。

據《東網》報導，談到家人，最近有傳言指謝賢想和舊愛甄珍再婚，還有人指兩人已在巴黎結婚，謝霆鋒藉機否認，笑說一切都是「胡扯」，他也透露已經一年沒和妹妹聯繫，沒看過妹妹的小孩，不清楚謝婷婷何時回香港，隨後他澄清他們家比較不是傳統家庭，並不是感情淡薄，「如果她需要我，我還是一定會出現」。

37歲謝婷婷今年6月閃電宣告成為人母，讓外界相當驚訝，不久港媒指出，謝婷婷孩子的爸是她在當地念書認識的朋友，男方家境富裕，住在溫哥華的豪宅區，但對此，謝賢不願正面回答，只說：「女兒平安就好」，謝婷婷助理則回覆：「Thank You」，同步封口謝婷婷家事。

(中時電子報)