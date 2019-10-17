紐約島人與溫尼伯噴射機季外都歷經陣容大幅變動，本季表現都不盡理想。上季排名東部第四的島人攻守都出現隱患，目前成績是3勝3敗；新生代重砲部隊噴射機本季防守猶如紙老虎，僅拿下差強人意的4勝4敗。目前客場仍一勝難求的島人本週五(10/18)將作客挑戰力圖回穩的噴射機，島人能奏凱而回嗎?

島人上個賽季擁有聯盟表現最優異的門將組合，萊納(Robin Lehner)與葛里斯(Thomas Greiss)都出賽40場以上，場均失球皆在2.3球以下，是島人能叩關季後賽的重要關鍵。進攻則是島人較弱的一環，在塔瓦雷斯(John Tavares)遠走多倫多後，陣中就沒有能獨當一面的前場球員。季外島人僅簽下龍套球員布拉薩達(Derick Brassard)及兩名次級聯盟新秀，沒有得到滿意報價的門將萊納也選擇加盟芝加哥黑鷹，消極的補強動作與兩年前放走塔瓦雷斯同樣令人失望。本季島人場均僅能攻進2.33球，上季傲視聯盟的防守也呈現下滑趨勢，場均失球退步至2.83球，從雪崩簽來的門將瓦爾謝拉夫(Semyon Varlamov)水土不服，場均失球3.16球與救球率0.905完全無法替球隊帶來實質幫助。島人在進攻持續探底加上瓦爾謝拉夫迷航的情況下，也許暫時捨棄雙門將輪值，會是球隊戰績回溫的救命丹。

噴射機上季高居中央區第二名，隊長惠勒(Blake Wheeler)帶領的鋒線是西部最具破壞力的組合之一，但重攻輕守的球風終究無法在季後賽走太遠，上季首輪即遭到如日中天的聖路易藍調淘汰。受限於小市場球隊的困境，季外與主力鋒線康納(Kyle Connor)與萊尼(Patrik Laine)續約後，沒有薪資空間留下其他綠葉球員，後衛特魯巴(Jacob Trouba)及邁爾斯(Tyler Myers)相繼離隊，老將貝福格利(Dustin Byfuglien)也因私事離隊歸期未定，原本人手吃緊的後防更顯得左支右絀，開季8場賽事有5場賽事失分在4分以上，場均失球高達3.75球。本季噴射機或許還是能靠著強悍的進攻擠進季後賽，但如果防守的問題沒有改善，上季早早出局的情況恐再度重演。

本季噴射機主場成績是1勝2敗，唯一1勝是來自於西部墊底的明尼蘇達荒野，近兩場主場賽事不僅防守崩盤，一向強勢的進攻也完全熄火。而島人預計由較穩定的葛里斯擔綱此戰先發門將，葛里斯對於防堵噴射機進攻相當有心得，生涯交手過8場賽事，場均失球2.23球與救球率0.917都在水準之上。防守已亂了套的噴射機，近期進攻又疲弱不振，球隊整體戰力低迷，筆者看好島人能奪下本季客場首勝，推薦投注「不讓分玩法-客勝」高賠。

(中時電子報)