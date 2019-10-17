統計法規定每10年要辦理一次國勢調查，政院配合明年全球100多國要同步進行國內大型普查，上午核定主計總處明年辦理「人口及住宅普查方案」，將在明年9月20日至10月17日舉辦。

主計總處表示，根據聯合國統計，公元2020年前後全球約有9成國家辦理人口及住宅普查，為世界各國重要施政項目之ㄧ。台灣進行的普查採公務登記及調查整合方式辦理，從7萬多個普查區抽選約15％樣本普查區，進行訪查填表，預計訪查約110萬個家庭。

主計總處表示，普查目的在於陳示全國與區域別常住人口及住宅分布，掌握區域發展情形，並提供家戶組成、就學、就業、行職業結構、使用語言、照護需求、居住狀況等重要資訊，作為政府規劃資源分配及研議相關政策參據，與全民福祉息息相關。

這次訪查工作將由各相關主管機關分工辦理，並由各地方政府所屬主計、民政、戶政、社政、警政、教育等各單位分別執行所轄區域的訪查工作，同時提供網路填報方式供民眾選擇；主計總處也籲請民眾屆時支持普查，配合接受訪查作業，提供詳實資料，以產生正確的統計結果。

蘇揆在院會表示，政府每10年定期舉辦人口及住宅普查，以掌握各公務資料尚無法獲得之常住人口及住宅分布、人口遷徙、就學就業、使用語言、健康照護、居住狀況等重要資訊，藉以了解基本國勢及各區域發展情形，並作為政府加強各項社會福利措施、規劃資源分配及相關政策的參據，至為重要。

由於近年詐騙盛行，主計總處也提醒，可向各縣市政府主計處、村里長辦公室、及165防詐騙專線查詢普查員真偽。

(中時 )