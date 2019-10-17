一例一休的修正引發勞工與雇主不滿，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示將「檢討一例一休」，據了解，目前內部討論希望強化企業的內部勞資協商，在協商與保障勞工的前提下可以擴大彈性工時。

依勞基法規範，如製造業等行業，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，可以變更為四週或八週彈性工時。目前勞動部指定的行業包括，如大眾捷運運輸業可以採8週彈性工時，農林漁牧業可採4週彈性工時。

據了解，內部討論期待，只要勞資同意，在未損及勞工權益的情況下報給政府，並經過工會或勞資協商，報備後就可以變形，變形工時也可以討論到單日的工時，如可能一天從8小時的正常工時可以變動為10小時的工時等方向。

對此，台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，放寛彈性工時非同小可，目前朝野的共識是降低年總工時，彈性工時是基於雇主需求來約定工時，如果要擴大彈性工時，肯定會加劇台灣過勞的現象。

至於提及檢討一例一休部分，孫友聯說，難道要退回沒有周休二日的日子嗎，針對廢掉一例一休，「無法接受、相當的憤怒」。不能把「廢除一例一休」做為選舉口號，他憂心，會擔心年總工時的下降會恐怕受到很大的挫折。

(中時 )