勞退新制自2005年開辦以來，基金累積收益相當不錯，也因此不少人即使已退保，也到合乎提領的年齡規定，仍有許多人不願領出來，勞保局清查發現，約有4萬餘人未領。有錢可領而未領，其中必有原因，有人坦言，不急著領這筆錢有好處，因為可以領到分紅，且分紅遠比定存還划算，最大的盤算就是能放多久是多久。

聯合晚報報導，勞保局每年發函通知催領年齡，近幾年來有不斷延後的趨勢，以往鎖定年滿60歲的勞工，現在已改鎖定年滿65歲。清查後發現，約有4萬餘名勞工還沒提領，平均每人帳戶是8萬多元，勞保局表示，已自8月起發函通知。

勞退新制只要年滿60歲即可提領帳戶內的錢，以前規定滿60歲就可一次提領，後來修法年資滿15年也可改月領，但此金額以帳戶內的金額為限。

到底勞退新制帳戶的分紅有多甜，讓人想賴著不走呢？一位50餘歲上班族透露，他今年3月檢視勞退帳戶，看到分紅嚇了一大跳，9年來資方提撥累積的金額是34萬餘元，分紅竟達6萬餘元，等於效益達26%，這實在比銀行定存好太多了。看到這數字，他二話不說，隔天便到公司辦每月自提6%。

了解勞退基金運作的上班族也說，與其花錢投資理財，不如趁早幫自己的勞退作規畫。他以自身為例，不僅自提6%強迫儲蓄，累積時間複利，更看好勞退基金的分紅，未來即使到60歲可以提領，他也不想一次領出，因為這樣可以繼續分享紅利，他的想法是能領多久是多久。

雖然投資效益有虧有盈，但政府在操作勞基金成效不差。勞保局每半年會公布一次整體基金收益，每年3月，會將勞退新制基金前一年的投資收益分配到勞工帳戶，勞工若想知道自己帳戶分紅收益，都可自行到勞保局查詢了解。

勞保局日前公布了8月份整體基金收益， 其中社會大眾關切的勞保基金今年至8月底收益數達627億元，收益率9.28％，而新制勞工退休基金收益數達1,876億元，收益率為8.2％。

根據統計，勞退新制基金13年來基金投資只有三年虧損，其他十年都賺。即使基金收益虧損，也有二年定存利率的保證收益，所以會打算盤的勞工朋友，就算到60歲可請領，也要能放多久就多久了。

(中時電子報)