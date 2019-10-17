英超最受球期待的「雙紅會」將在周日(10/20)晚間11點半登場，「紅魔」曼聯與「紅軍」利物浦這兩支英格蘭史上最成功的俱樂部，將在曼聯主場老特拉福進行第203次的交鋒。曼聯以80勝56和66敗佔有優勢，其中在聯賽的交手紀錄為68勝48和56敗，主場更以43勝27和16敗大幅領先。

雖然曼聯在歷史對戰紀錄較佳，但本賽季到目前為止則完全被利物浦比了下去，前8輪聯賽曼聯僅取得2勝3和3敗，積分9分排名12，只領先降級區2分。利物浦則豪取完美的8連勝，兩隊的積分差距已經多達15分。利物浦在上賽季的最後9輪也全部獲勝，因此目前累積17連勝，只差一場就能追平曼城在2017年締造的18場英超最長連勝紀錄。

利物浦目前失6球英超最佳，進20球落後27球的曼城排名第2。曼聯則打出了30年來最差的開季成績，雖然在全球最高身價中衛馬奎爾加盟，以及門將德赫亞持續高檔演出下，8輪失8球的防守表現堪稱穩健，但進攻只進9球差強人意，新人丹尼爾詹姆斯和拉什福德各進3球，已佔全隊進球的三分之二，一旦兩人狀況不佳或遇上傷病停賽等因素，進攻啞火的情況就更嚴重。兩人在最近3輪聯賽都沒有進球，曼聯就只取得1和2敗的成績。

根據understat網站的統計分析，曼聯本季戰績直直落的一大因素，就是進球把握能力不佳，真正的進球數與預期進球數有較大落差。預期進球數是一種預測模型，通過計算分析，衡量每次進攻的得分機會。曼聯本季前8輪比賽的預期進球數為12.14個，真正進球數為9個，差距為3.14球，預期落差是20支英超球隊裡排名倒數第5。這也使得曼聯的實際積分(9分)遠低於預期積分的16.02分，7.02分的差距也僅優於本季墊底的沃特福德，沃特福德預期積分為10.91，卻只拿到了3分。利物浦則是此統計分析的最大贏家，真正進球數20個，優於預期進球數17.43個，差距2.57排名第3，只低於表現比預期更好的萊切斯特城和熱刺；預期積分為16.7分，卻拿到了滿分的24分，當然排名第一。

曼聯和利物浦本季同樣已在主場對戰兵工廠和萊切斯特城，以這兩個對戰組合作比較可以看出雙方在進攻上的差別。曼聯以1：0擊敗萊切斯特城，10次射門5次射正，只有3次射門是在禁區內，僅靠著拉什福德的十二碼破門得分。利物浦2：1擊退狐狸，18次射門8次射正，其中14次射門是在禁區內，兩個進球都是禁區內射門。

曼聯對兵工廠踢成1：1平手，16次射門4次射正，只有4次射門是在禁區內，麥克托米奈的進球是禁區外的長射。利物浦贏兵工廠3：1，25次射門5次射正，多達17次射門是在禁區內，3個進球(包括一個十二碼)全部是禁區內射門得分。

除了在預期進球的數據上遠遠不及利物浦後，曼聯最可靠的防守屏障德赫亞在日前的歐洲國家盃資格賽中拉傷了腹股溝，恐怕無緣在週日對戰利物浦，即使有萬比薩卡和普格巴可以傷癒歸隊，但與紅軍比進攻更是大大不利。估計利物浦有很大機會在客場延續連勝走勢，推薦不讓分客勝，正確比數2：1。

(中時電子報)