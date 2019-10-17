蔡英文總統今接見美國「共和黨國際事務協會」(IRI)訪問團時表示，假訊息不僅造成民眾對政府的誤解，更撕裂社會和諧、傷害民主。她感謝「共和黨國際事務協會」派專家來台與台灣分享對抗假訊息的經驗，一起為捍衛民主來努力。

總統致詞時首先歡迎特維寧會長率團來訪，「共和黨國際事務協會」致力促進全球自由與民主，跟台灣有多年的友好關係，並以具體行動支持台灣的民主。

總統舉例說明，今年9月「共和黨國際事務協會」首度具名與台灣合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「培養媒體識讀以捍衛民主」國際工作坊，並派員參加台美第1屆「印太民主治理諮商」對話。相信藉由此次來訪，可以進一步加強雙方交流，共同探討如何促進區域民主發展及穩定民主體制。

總統指出，台美都堅信自由、民主及法治等核心價值，對印太區域具有共同願景。她相信，確保亞太地區和平穩定最好的方式之一，就是繼續維護台美堅實關係，共同捍衛民主自由。

總統提到，近期香港的民主抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有的民主制度與生活方式，我們堅定捍衛台灣主權與民主，繼續擁護印太地區的自由、民主和人權價值。她要重申，「一國兩制」永遠不會是台灣人民的選項。

總統指出，「共和黨國際事務協會」在分析及對抗假訊息方面，有長期深入研究，這也是目前民主國家都必須面對的嚴肅課題。

總統認為，假訊息不僅造成民眾對政府的誤解，更會撕裂社會和諧，對民主的傷害極為明顯。最近，因為總統大選即將到來，假訊息又再次氾濫猖獗，甚至許多過去已被澄清過的假訊息，又重複地透過網路流竄。

總統說，每次她接見外賓時，假訊息的議題都是大家討論的重點。她很感謝今年「共和黨國際事務協會」也派了專家來到台灣，瞭解台灣面對假訊息的挑戰，並與我們分享對抗假訊息的經驗，一起為捍衛民主來努力。

總統強調，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來我們也將持續與美方密切合作，在自由開放的印太地區，強化雙方夥伴關係，共同因應區域挑戰及威脅。

(中時 )