國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在與高雄告假後，展開首日的「土地傾聽之旅」，第一站來到屏東、小琉球。

晚間韓國瑜在小琉球信仰中心三隆宮與鄉民座談，人潮爆棚；廟方笑說，平時不管任何政治人物來，都沒出現過如此萬頭鑽動場面，簡直只有3年一科的「迎王爺」廟會可比擬。

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(中時電子報)