知名八點檔女星梁佑南平常熱愛運動，且經常為了漂亮，穿著高跟鞋趴趴走。某天打泰拳的過程中，腳收回來時感覺不對勁，關節相當疼痛，就醫後才發現自己得了退化性關節炎，當時的她年僅49歲。醫師表示，退化性關節炎非老年人專利，熱愛運動、體重過重、關節曾受傷者也是高危險群。

台灣約有350萬名退化性關節炎患者，等同每6.5個人就有1人受關節疼痛所苦。健保資料顯示，關節炎是2017年全國就醫次數最多疾病之一，位居第17名，住院費用更擠入第10名，關節炎的困擾不容小覬。

中華民國風濕病學會理事長蔡文展表示，正常人的關節每天需動上2000至3000次，每年平均動100萬次，在頻繁的使用下，關節也跟著磨損。高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓表示，退化性關節炎非老年人專利，運動傷害、體重過重、關節曾受過傷者都是高危險群，常見症狀包括關節疼痛、僵硬、天氣變化時出現痠痛感。

梁佑南坦言，自己的關節比氣象預報更準，每當天氣變化，關節就會開始痠痛。一開始的她，因懶得就醫，只在疼痛部位貼上貼布。眼見症狀遲遲未改善，才前往就醫，確診退化性關節炎。

退化性關節炎的治療分為保守治療及手術治療，保守治療包括復健、藥物治療等，手術則是人工關節的置換，需依病情的嚴重程度、年齡、健康情況、生活品質的期許進行考量。陳崇桓表示，每個人對疼痛的感覺不一，治療需求也不一，關節炎的治療需個人化，不一定每個患者都需進行手術。

在藥物治療方面，目前已有藥品級葡萄糖胺作為第一線用藥的選擇，可協助減緩病情退化。若為糖尿病患者，剛開始用藥時需密切追蹤，民眾如有需求，可與醫師瞭解詳情。蔡文展提醒退化性關節炎患者，除了用藥，平常亦應維持運動習慣，可進行簡單運動，如慢走、抬腿等，增加大腿肌肉的力量，以減輕膝蓋的壓力。

(中時 )